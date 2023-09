Scaroni: “Tengo molto al bilancio. I cambiamenti estivi? Non dimentichiamo le cose buone fatte in passato”

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Milan e Lazio, il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha parlato così ai microfoni di Dazn:

“Il clima che si respira mi piace. C’è grande coesione, i nuovi si sono trovati subito bene con Pioli e lo staff. Sono molto contento di quello che ho visto finora. Il bilancio positivo è qualcosa a cui tengo molto, anche perché è un risultato ordinario: siamo riusciti ad aumentare i ricavi tenendo sotto controllo i costi. Ho vissuto gli anni in cui perdevamo oltre 100 milioni e la cosa mi rende felice. Stadio? Abbiamo presentato la domanda di variante, mi sembra che tutto proceda ma la prudenza non è mai troppa in questi casi. Il capitolo San Siro non è ancora chiuso ma stiamo andando a tutta velocità sulla soluzione San Donato. I cambiamenti estivi? Le novità sono sempre positive, adesso abbiamo giocatori nuovi e nuove forze, ma non dimentichiamo le cose buone che sono state fatte da chi ci ha lasciato. Ho sempre la foto dello scudetto con Maldini mentre tagliavamo la torta“.

Foto: sito Milan