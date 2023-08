Scaroni su Berlusconi: “Il suo Milan è stato innovativo. Pulisic gli sarebbe piaciuto”

In vista della sfida di questa sera tra Monza e Milan che assegnerà il primo trofeo Silvio Berlusconi, Paolo Scaroni, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto rendere omaggio all’ex presidente rossonero, scomparso qualche settimana fa: “Berlusconi è stato un precursore su tanti campi. Il suo Milan è stato innovativo nella stile, ha ispirato un nuovo modo di giocare. Il Milan di Berlusconi ci ha insegnato che vincere divertendo è ancora più bello e sono convinto che la linea seguita dal Milan di RedBird ricalchi quella tracciata da Silvio in passato” ha detto il presidente rossonero. Poi, su Pulisic: “Gli sarebbe piaciuto. È un ragazzo solare, con la faccia pulita e soprattutto è un grandissimo talento in campo”. Sul bilancio: “Chiuderemo l’esercizio 2022/23 in utile, al Milan questa cosa non succedeva da 17 anni. La crescita economica è stata la premessa per far sì che venisse fuori questa scoppiettante campagna acquisti”. Infine, sullo scudetto: “Noi siamo ambiziosi e vogliamo vincere, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che giocare la Champions e fare strada in coppa, come è successo nell’ultima stagione, è altrettanto importante. Se arriverà un altro scudetto – chiude Scaroni – sarò l’uomo più felice del mondo. Come lo sarebbe stato Berlusconi”.

Foto: sito Milan