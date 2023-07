Scaroni: “Stiamo costruendo un Milan da Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha così parlato del mercato in vista della prossima stagione: “Furlani ci ha abituato a fare un acquisto al giorno ma non sarà sempre così. Stiamo costruendo un Milan da Champions League. Pioli l’ho visto sorridente e in piena unione con tutto il resto del team”.

Infine, sugli addii di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic: “Tutte le persone che hanno salutato questo club hanno lasciato qualcosa di particolare. Gli auguro il meglio per la loro carriera futura”.

Foto: sito ufficiale Milan