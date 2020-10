Scaroni: “Sono stato rinnovato come presidente, Baresi sarà il vice presidente onorario”

Paolo Scaroni, presidente del Milan ha parlato a seguito dell’annuale assemblea dei soci del club rossonero: “Abbiamo svolto l’assemblea in modo regolare – dice Scaroni – tutti connessi (visto il nuovo Dpcm) con una sessantina di azionisti. Tutto è stato approvato all’unanimità, sia il bilancio sia la nomina del cda. Per quanto riguarda il CdA abbiamo portato in consiglio Massimo Ferrari, che fa parte anche dell’associazione dei piccoli azionisti. Sono stato rinnovato come presidente del cda per il prossimo triennio, con decisione unanime. Franco Baresi sarà il vice presidente onorario del club. Stadio? Seguo con molto impegno il progetto stadio, è un ingrediente fondamentale per l’economia del club. Sullo stadio di Milano vi ricorderete che a luglio dello scorso anno è stato presentato un progetto che la giunta ha approvato, con poi delle modifiche al progetto presentato. Nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo progetto al comune, che è al corrente degli ingredienti fondamentali ovvero salvare le vestigia di San Siro, destinando l’area dell’attuale stadio a disposizione degli sport non professionistici.”

Foto: sito uff Milan