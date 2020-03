Scaroni: “Settimana prossima incontro decisivo per lo stadio”

Dalle colonne de Il Corriere della Sera, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato sull’argomento stadio: “Trovo che non ci sia niente di meglio che costruire nella nostra città lo stadio più bello del mondo. Milan e Inter ci stanno lavorando assieme, una collaborazione che, forse, è possibile solo qui, dove i tifosi sono rivali ma non nemici, le due squadre si sfidano certamente in campo, ma le due società hanno dimostrato di saper lavorare insieme. È un’impresa che ci sta molto a cuore: riuscire a realizzarla sarebbe un’ottima notizia per tutti gli sportivi e per tutti i milanesi. Proprio per mostrare che, anche in tempi di crisi, è possibile guardare avanti e lavorare per il futuro, la prossima settimana avremo una riunione in Comune, spero decisiva, sul tema dello stadio. Se c’è una città che può riuscirci, quella è proprio Milano.”

Foto: sito ufficiale Milan