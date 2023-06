Scaroni ricorda Berlusconi: “È sempre rimasto vicino al Milan, stimava moltissimo Pioli”

L’attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il suo rapporto con l’illustre predecessore, Silvio Berlusconi: “L’ho conosciuto all’Ambasciata italiana a Londra, quando lui era Primo ministro. Quando sono entrato nel consiglio d’amministrazione i contatti si sono intensificati ulteriormente. Quando sono diventato Presidente del Milan, mi ha riempito di consigli. Il suo amore per i colori rossoneri non si è mai spento. Lo ricordo a San Siro, guardavamo le partite insieme, uno accanto all’altro in tribuna. Quando ha acquistato il Monza, poi, si è dedicato con grande passione alla sua nuova creatura, senza tuttavia allontanarsi mai dal Milan: non si perdeva una partita in tv. È sempre rimasto vicino al nostro club. Berlusconi stimava moltissimo Pioli, apprezzava sia le sue qualità da allenatore, sia di professionalità e stile, perfette per il Milan. Mi piacerebbe avere il suo entusiasmo e la capacità di galvanizzare tutti. Era una persona buona e generosa, straordinariamente disponibile”.

Foto: sito uff Milan