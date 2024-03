Scaroni: “Pioli resta, l’ho sempre detto. Indagine? Nessuna novità”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha così parlato prima della gara contro la Fiorentina: “Ricordo Joe Barone come grande dirigente e uomo pieno di umanità e una passione smodata per la Fiorentina. Ha dato un contributo importante al calcio italiano, sempre presente in Lega dicendo le cose con la forza che lo contraddistingueva e poi ha fatto questo meraviglioso Viola Park. Non lo dimenticheremo”.

Sull’indagine della Procura: “Novità non ne ho da due settimane, queste cose prendono tempo ma sento un clima di serenità e questa è la cosa che conta di più. Temevo che queste indagini potessero impattare negativamente sulla squadra, invece non è stato così”.

Infine, sul futuro di Pioli: “Ho sempre detto che Pioli resta, a me piacciono gli allenatori che vincono e siccome stiamo facendo bene mi piace Pioli che è una persona fantastica alla quale siamo affezionati, spero che anche lui lo sia a noi”.

Foto: sito Milan