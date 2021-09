Scaroni: “Ottimista dopo la gara con l’Atletico, ho visto un bel Milan. Cakir? Non parlo dell’arbitro, gli episodi a nostro sfavore”

Paolo Scaroni, durante l’iniziativa di Fondazione Milan ‘Restore the music Milan’, si è soffermato sulla gara di ieri contro l’Atletico Madrid: “Essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro. Nell’insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque”. Su Cakir, il direttore di gara del match contro l’Atletico: “Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati alcuni non a nostro favore”.

Foto: Sito ufficiale Milan