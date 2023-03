Scaroni: “Milano è l’unica città con due squadre ancora in Champions. Ciò conferma l’emergenza stadio”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla qualificazione in Champions League e sul tema del nuovo stadio a Milano.

Queste le sue parole: “Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions: un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale”.

Foto: sito Milan