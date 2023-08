Scaroni: “Milan squadra leggendaria grazie a Berlusconi, cercherò di fare del mio meglio”

In vista del Trofeo Silvio Berlusconi, che mette di fronte Milan e Monza, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset: “Ho raccolto l’eredità di Berlusconi. Sono presidente da 5 anni di questa squadra che è leggendaria nel mondo grazie a Silvio Berlusconi. Cerchiamo di fare il nostro meglio per non deludere quello che ha fatto Berlusconi e anche Adriano Galliani”.

Foto: sito Milan