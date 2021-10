Scaroni: “Miglioramento consistente sul bilancio. Stadio? Siamo ottimisti”

Conferenza stampa in casa Milan dove il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il direttore generale Roberto Masi e il consigliere Giorgio Furlani illustreranno la situazione finanziaria in casa rossonera.

Queste le parole di Scaroni: “E’ stata un’assemblea dove sono passate tutte le delibere all’unanimità. È stata approvata la perdita dell’esercizio chiusa a 98 milioni per il bilancio d’esercizio mentre il consolidato è di 96,4. Gordon Singer è entrato a far parte del cda al posto di Gianluca D’Avanzo. Per lo stadio, sono convinto che non potremo tornare protagonisti se non avremo stadi moderni, comparabili a quelli delle squadre con cui giochiamo in Champions League. Sono quasi due anni che ne parliamo, lunedì abbiamo avuto un incontro con Sala e ne sono uscito confortato. Il sindaco concorda sul fatto che serva uno stadio di livello per far sì che le due squadre milanesi smettano di vendere i loro gioielli. Serve uno stadio che aumenti le nostre entrate e che la partita diventi un evento. Ho avuto parole di rassicurazione da parte del sindaco. Dobbiamo mettere a punto dei dettagli sui progetti di Real Estate. Siamo ottimisti, fiduciosi, ci stiamo muovendo con rapidità per iniziare quanto prima”.

Sullo stadio: “Premesso che abbiamo in animo di incontrare l’amministrazione comunale il 23, noi dobbiamo costruire il nuovo stadio accanto a San Siro e non ci sono dubbi. Dall’altro lato, tutto il progetto Real Estate che avevamo formulato due anni fa, ci chiede sia a noi sia al comune una revisione. I tempi e le esigenze sono cambiate rispetto a due anni fa. La nostra idea è di procedere in due fasi. Da una parte partire sullo stadio, dall’altro rivedere insieme all’amministrazione il progetto di Real Estate per renderlo coerente alle esigenze di tutti. I club hanno bisogno di uno stadio adeguato per competere in Europa. Per il resto, ne possiamo parlare con calma, troveremo un punto d’arrivo. Non si è parlato delle finanze dell’Inter”.

Foto: Twitter Milan