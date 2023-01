Scaroni: “Maignan tornerà per la Champions. Zaniolo? Buon giocatore”

A margine della presentazione del libro “Noi Moderati” di Maruzio Lupi, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha così parlato alla stampa presente: “Per lo stadio stiamo portando avanti tre progetti in parallelo – riporta Calcio e Finanza -. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una cata coperta. Se non sarà San Siro, il Milan se lo costruirà da solo. non molliamo e vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio. Il primo che si sblocca, ci butteremo a pesce”.

Poi parlando del momento della squadra: “Bene, non benissimo. Ricordatevi che siamo ancora secondi. Stiamo giocando male ma siamo lì. Mi ricordo ancora quando abbiamo perso 5-0 contro l’Atalanta e quattro gol sono meglio di cinque. Vincere lo scudetto piace a tutti, ma vogliamo avanzare in Champions. Ho anche una buona notizia da dare: Maignan tornerà per l’impegno europeo”.

Infine una chiosa su Zaniolo: “È un buon giocatore”.

Foto: sito Milan