Scaroni: “La sostenibilità è un valore strutturale per il Milan”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, presente oggi allo European Sports Integrity Summit, ha parlato della strategia di sostenibilità del club rossonero.

Queste le sue parole sui social: “Allo European Sports Integrity Summit, oggi ho ribadito come la sostenibilità sia un valore strutturale per il nostro Club. Consideriamo questo impegno come una responsabilità, consapevoli dell’influenza che possiamo esercitare su scala globale, e aspiriamo a guidare l’intera industria del calcio verso un cambiamento positivo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Scaroni (@scaroni_paolo)

Foto: twitter Milan