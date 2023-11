Scaroni: “Il nuovo stadio entro il 2028-29. Deve essere il più bello del mondo. Critiche a Pioli troppo esagerate”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Milannews su diversi temi in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Vogliamo costruire lo stadio più bello del mondo e nei nostri piani la prima partita sarà all’inizio della stagione 2028-2029. A settembre abbiamo fatto un primo passo formale presentando al Comune una proposta di Variante di PII per l’area denominata “San Francesco” e ora rimaniamo in attesa degli sviluppi”.

Troppo difficile ristrutturare il Meazza: “La riteniamo impossibile sotto tanti aspetti – ha proseguito lo stesso Scaroni a MilanNews -. A distanza utile non ci sono impianti alternativi idonei a ospitarci in via temporanea. Ciò detto, abbiamo bisogno di un nuovo stadio, innovativo, che permetta un’esperienza unica per gli spettatori e che garantisca i ricavi necessari a mantenere il Club nell’élite del calcio europeo, per proiettarci verso il futuro che il Milan merita. Cardinale? Nella visione di RedBird il nuovo impianto ha una visione strategica”.

Impossibile poi non parlare del momento del Milan e del possibile ritorno di Ibrahimovic a Milanello: “Siamo sempre vicini a Pioli, al suo staff e alla squadra, leggo critiche esagerate. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare con spirito positivo. D’altronde, dopo 10 giornate di campionato, con un calendario giudicato da tutti molto impegnativo, abbiamo ottenuto 22 punti e siamo nelle posizioni di alta classifica. Io peraltro sono abituato a giudicare l’operato di professionisti e manager per i risultati a fine stagione. E vorrei ricordare che le performance di questi ultimi anni, di cui Stefano Pioli è stato protagonista, hanno dato grandi soddisfazioni a tutti i nostri tifosi. Su Zlatan non si registrano novità rilevanti. Da parte nostra, gli abbiamo dimostrato sempre grande stima e affetto: personalmente è sempre un piacere incontrarlo e parlare con lui”.

Foto: sito Milan