Scaroni: “Il Milan di RedBird e Cardinale può ripercorrere i passi luminosi vissuti con Berlusconi”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro il Monza, valida per il Trofeo Berlusconi: “Provo grandi emozioni davvero, non mi perderei questa partita per nessuna ragione al mondo. Devo dire che non sono solo io a provare emozioni, senta quante persone abbiamo qui a San Siro. E poi ci sono quelle che guarderanno la partita da casa. Siamo in tanti che condividiamo questa grande emozione del Trofeo Silvio Berlusconi”.

Su Berlusconi: “Ho avuto il privilegio di conoscerlo in tante vesti, soprattutto come presidente del Consiglio, ma ho continuato a vederlo fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Poi l’ho visto naturalmente come Milan e come Monza, ho un ricordo di lui chiaro e forte, è stato un grande innovatore in tanti campi, guardava il mondo con ottimismo e l’ha fatto in tanti settori, compreso quello del calcio. Il periodo che ha vissuto lui è stato il più luminoso della storia del Milan e penso che il Milan di RedBird e di Gerry Cardinale possa ripercorrere quei passi così luminosi vissuti nel passato”.

Infine: “La passione fa tutto, vedo Cardinale molto appassionato. Cominciamo da stasera, non è campionato, ma ha richiamato tante persone e mi fa molto piacere”.

Foto: sito ufficiale Milan