Scaroni: “Il Milan deve essere una società che non ha bisogno dell’azionista per continuare a operare”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato durante la sessione di Q&A a margine dell’Assemblea degli azionisti dei rossoneri: “Il club può andare avanti con la sostenibilità. Noi vogliamo avere un club poco indebitato. Una società sana, con il tasso che aumenta, non deve aumentare il debito. Voglio essere una società che non ha bisogno dell’azionista per continuare a operare, come d’altra parte sono i club più efficaci che ci sono in Europa”. Sulla questione ricavi: “Io vedo i nostri ricavi crescere anno dopo anno. Per portare i ricavi ai 500 milioni per dare sostenibilità a lungo termine dobbiamo avere risultati sportivi decenti, trovare altri ricavi e tanta responsabilità in questo senso ce l’hanno le iniziative della Lega. Quando leggo che l’ultima della Premier ha guadagnato dalla competizione più dell’Inter mi rendo conto che il tema è importante, come calcio italiano dobbiamo essere efficienti e dovremo fare tante cose. Come AC Milan faremo la nostra parte, lo stadio ad esempio genera diritti televisivi maggiori: è un processo di cui un pezzo è in mano nostra e un pezzo è in mano alla lega. Vogliamo essere più attivi nel percorso che deve iniziare la Lega per arrivare ai quei famosi 500 milioni di ricavi senza i quali sarà difficile avere risultati eccellenti sportivi e sostenibilità economica”.

Foto: sito Milan