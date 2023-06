Scaroni: “I giocatori addolorati per l’addio di Maldini? Gli spiegheremo che è stato fatto per fare meglio”

Il Corriere della Sera intervista il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il tema centrale è l’esonero di Paolo Maldini, con la reazione dei calciatori alla decisione del club rossonero e anche le prossime mosse di mercato.

«Tutti noi, e particolarmente io, abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con Paolo Maldini, che è un gentiluomo, una persona attaccata al Milan e che al Milan ha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in team. È un modello organizzativo che sta molto a cuore al nostro azionista che, ricordiamolo, è uno specialista di sport che vanta successi nelle sue attività, quindi quando ci suggerisce qualcosa noi prestiamo grande attenzione, perché pensiamo porti innovazioni».

Certamente un momento di grande confusione per la società rossonera, quando viene a mancare una figura di tale carisma e preparazione. Molti giocatori hanno già espresso numerose parole di ringraziamento e orgoglio per aver potuto lavorare con lui. Ora è certamente quello di rassicurarli.

«Ringrazio Maldini, ma nel Milan si decide in team, Paolo sembrava a disagio. Naturale che i calciatori si mostrino addolorati, ma spiegheremo loro che l’idea è di fare meglio e capiranno. Pioli è centrale nel progetto».

Fonte Foto: scaroni sito ufficiale milan