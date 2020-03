Scaroni: “Gazidis è un professionista. Maldini? Mi auguro che resti”

Intervistato da Il Corriere della Sera, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha toccato diversi temi scottanti in casa rossonera in questi giorni, soprattutto in merito alle situazioni dirigenziali: “Maldini resterà? Me lo auguro. Detto tutto questo, da uomo d’azienda, le dico che quando dei dirigenti vogliono fare un’intervista devono concordarla, uno non può alzarsi e esprimersi in libertà, perché acuisce la confusione. Gazidis è un professionista assoluto, ho fiducia che nel tempo la sua attività verrà ricompensata. Ricavi? Il progetto stadio rientra in questo tema. Poi da un punto di vista dello sforzo organizzativo il Milan sta facendo un grosso lavoro, ma serve tempo. E se non torniamo in Europa è tutto difficile. Amo da matti Ibrahimovic e Donnarumma ma se sono due eccezioni lo decide Gazidis. Ridurre gli ingaggi non è una strategia, è una necessità. Pioli? Ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito a far cambiare faccia al Milan, considero quello con il Genoa un inciampo transitorio. Bisogna portare pazienza ancora un po’. Non conosco Rangnick, se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti, che ciascuno è legittimato ad avere, un altro i contratti: le assicuro che ipotesi di contratto io non ne ho viste.”

Foto: sito ufficiale AC Milan