Scaroni: “Essere il presidente dell’unica squadra di Milano è un onore”

Al Milan store a Milano è stata inaugurata una mostra fotografica per “125 anni di Milan”.

Presenti, tra gli altri, il presidente Paolo Scaroni, ilCEO Giorgio Furlani, il mister Paulo Fonseca ed il calciatore della Prima Squadra Matteo Gabbia.

Queste le parole di Scaroni: “Io sono vicentino, sono arrivato a Milano per studiare alla Bocconi. Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, diciamo la verità: a Milano ce n’è solo una, vera. Mi dà un’emozione incredibile. Pensare che sono presidente ormai da quasi sette anni, sono un presidente di lungo corso, ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni di storia del Milan e oggi i 125 anni. Questo libro è meraviglioso, l’ho visto ieri sera per la prima volta ed è una novità anche per me. È pieno di fotografie meravigliose che anche per me, che il Milan un po’ lo conosco, rappresentano tante cose nuove e belle. Va comprato e tenuto in una teca”.

Quali sono le sue foto preferite? “A me piacciono tutte le immagini in cui solleviamo una coppa. La verità è che a me piace soprattutto quando vinciamo. Quando perdiamo devo dire un po’ meno. Quando Maldini solleva la coppa, quando Berlusconi ha sollevato tante coppe, soprattutto quelle internazionali sono quelle di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi”.

Foto: sito Milan