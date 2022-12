Scaroni: “E’ stato un 2022 meraviglioso e sono sicuro che anche il 2023 lo sarà. Abbiamo obiettivi ambiziosi”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal quartier generale del club, facendo un bilancio del 2022 per il popolo rossonero.

Queste le sue parole: “E’ stato un anno meraviglioso per me, per tutti quelli che lavorano al Milan, per gli sponsor e per tutti i tifosi milanisti. Quando ci guardiamo indietro diciamo ‘ma quanto bello è stato…’. Sta poi andando avanti il passaggio dall’azionista Elliott a RedBird. E’ un passaggio che sta andando avanti in modo efficiente. Il nuovo azionista è competente e appassionato, due caratteristiche chiave. Ci sta dando un apporto importante perchè ha competenze che noi non avevamo. Gli USA sono un passo avanti rispetto a noi sullo sport. Il passaggio sta andando bene, conservando sempre quanto di buono ha fatto Elliott negli anni scorsi. Abbiamo obiettivi ambiziosi, non lo dico io, ma Pioli e Maldini. Quando vedo chi lavora al Milan, io sono convinto che gli obiettivi ambiziosi che abbiamo li raggiungeremo anche nel 2023. Sono fiducioso che a Natale 2023 vi dirò ancora che è stato un altro anno meraviglioso per il Milan come il 2022”.

Foto: sito Milan