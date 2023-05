Scaroni: “De Ketelaere non all’altezza delle aspettative? Forse sì, ma lo aspettiamo. Situazione già vissuta con Tonali”

Intervistato a Radio Anchi’io Sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni parla così della stagione e della crescita del club rossonero: “Sono diventato presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Prima siamo arrivati in Europa League, poi in Champions e l’anno dopo siamo diventati campioni d’Italia. Quest’anno invece, dopo tanti anni, siamo arrivati in semifinale di Champions League. Da un punto di vista sportivo siamo davvero soddisfatti. Anche risultati economici cominciano a darci soddisfazioni. Sono dell’idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi”.

Poi ha proseguito parlando degli acquisti di questa estate – Adli, Dest e De Ketelaere – che non sono stati all’altezza delle aspettative: “Salto di qualità frenato da una panchina non così lunga? Forse sì, però noi siamo capaci di attendere. Lo abbiamo già vissuto in passato con Sandro Tonali, all’inizio non è andato benissimo mentre oggi è uno dei punti di forza della squadra“. E sui conti del club rossonero: “L’obiettivo di quest’anno è di avere un bilancio in attivo. È aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni. I nostri ricavi crescono, spero proprio sia l’anno in cui finalmente le nostre cifre saranno positive. L’ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molti anni fa”.

Infine, sul futuro di San Siro: “Il tema dello stadio è talmente trito e ritrito, sui Social mi chiamano Paolo Stadioni, questo per far capire quanto parole di stadio. Le ipotesi di ristrutturazioni di San Siro diventano impossibili perché ci giocano due squadre. Il numero di partite rende impossibile fare dei lavori pesanti. Ci guardiamo intorno per trovare soluzioni, ci stiamo lavorando”.

Foto: Twitter Milan