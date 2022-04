Scaroni: “Cessione Milan a Investcorp? Non so nulla, sono solo uno spettatore”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato sulle voci della cessione del Milan da Elliott al fondo arabo Investcorp. Queste le dichiarazioni durante il suo intervento a San Siro: “Chiunque sia proprietario di Inter e Milan vuole le stesse cose. Il tema di chi sia la proprietà Inter e Milan è irrilevante, la pensa così anche il sindaco, se qualcun altro lo pensa credo sia pretestuoso. Cessione Milan a Investcorp? Non lo so, non parlo volentieri di temi di cui non sono soggetto. Di questa vicenda sono oggetto, il soggetto è Elliott oltre ai fondi che possono essere interessati al Milan, io sono spettatore”.

Foto: Sito Milan