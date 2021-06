Scaroni: “Calha e Donnarumma? Nessun rimpianto. Abbiamo offerto il massimo. Ognuno fa le sue scelte”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento ha parato di tanti temi, e di calciomercato, con gli addii di Donnarumma e Calhanoglu al club rossonero.

Queste le sue parole: “Calhanoglu e Donnarumma? Abbiamo fatto un’offerta che ci sembra il massimo di quello che siamo pronti a pagare, se Calhanoglu trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto. Ognuno è libero di fare le scelte che crede, da parte del Milan nessun rimpianto. Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori. Abbiamo presentato un’ offerta, non è stata sufficiente. Ho letto poi che Gigio voleva uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui. Si è sempre comportato in modo perfetto. Mi sembra che il Milan abbia trovato una eccellente soluzione per il suo portiere e Donnarumma proseguirà la sua carriera da professionista in un altro club. Quindi tutto bene”.

Sulla Nazionale agli Europei: “Abbiamo una Nazionale giovane e divertente che mi ricorda il nostro Milan. Può arrivare molto lontano ma per ragioni di scaramanzia non faccio previsioni – dice Scaroni -. Per come abbiamo superato il girone non dobbiamo però porci limiti, andremo lontano”.

Su Pioli e Ibra: “Stefano Pioli, ovviamente, è confermatissimo in panchina. Ce lo teniamo stretto, perché oltre ad aver fatto bene è un gentiluomo e incarna lo stile Milan alla perfezione. Zlatan Ibrahimovic? Sono certo che tornerà agguerritissimo”.

Foto: Sito Milan