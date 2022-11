Scaroni: “Ben vengano proprietà straniere in Italia. Il modello da seguire è la Premier”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine di un evento, ha parlato di diversi temi del calcio italiano e dell’esempio Premier League da seguire.

Queste le sue parole: “L’esempio virtuoso è la Premier League, sono riusciti a ottenere tutto quello che volevano. Non è facile, lo sappiamo bene, però dobbiamo andare lì: stadi pieni, pubblico internazionale, giovani italiani se possibile. Abbiamo davanti tante cose da fare, ma abbiamo anche tutta la volontà di farle”.

Sul calcio italiano: “Il calcio deve ritrovare l’equilibrio economico come condizione fondamentale di sostenibilità: oggi il nostro azionista di riferimento vuole anche portare nel calcio le esperienze avute negli Stati Uniti e in altri sport. Devo dire che ci stanno dando un apporto fondamentale, hanno esperienze e competenze che non abbiamo, di sicuro nel Milan ma forse in generale in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio: ci porterà lontano”.

Foto: sito Milan