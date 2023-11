Scaroni: “Siamo in contatto continuo con Ibrahimovic, siamo ottimisti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha così parlato prima della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: “E’ sempre un’emozione, ma oggi lo è ancora di più. Per il mio compleanno ho chiesto un grande regalo al Milan, speriamo arrivi. Sinner? E’ così motivante che darà la carica anche alla squadra, la vedo già pimpante e pronta a fare la partita. Per lo stadio dico che siamo partiti bene e che ce la faremo in tempi ragionevoli

Su Ibrahimovic: “Arriverà a San Siro stasera e ha colloqui continui con Cardinale e tutti noi. Siamo ottimisti. Ibra può fare tante cose, ha già giocato un ruolo fondamentale nella motivazione della squadra e potrà dare una mano nei progetti che ha RedBird nel calcio e in tutto il mondo. Dipenderà dal tempo che vorrà dedicare a questa nuova avventura“.

Foto: sito ufficiale Milan