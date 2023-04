Scanavino sulle 300 presenze di Alex Sandro e Cuadrado: “Onorati di accoglierli nel nostro Juventus Museum”

Il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato al sito ufficiale del club in occasione della celebrazione al J Museum delle 300 presenze in maglia bianconera di Alex Sandro e Cuadrado: “Alex Sandro e Juan Cuadrado sono qui alla Juventus da tanti anni e hanno raggiunto questo traguardo importante e prestigioso che permette loro di entrare a far parte, ancor di più, della storia di questo club. Per trecento volte hanno indossato la nostra maglia con passione, dedizione e orgoglio e siamo onorati di accoglierli nel nostro Juventus Museum“.

Foto: sito ufficiale Juventus