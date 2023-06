Scanavino su Giuntoli: “Ha contratto con il Napoli, non sarebbe corretto commentare. Manna sarà il ds”

Maurizio Scanavino, CEO della Juventus, ha parlato a Sky anche del nuovo corso della Juventus.

Queste le sue parole: “Due giorni dopo la mia nomina ci siamo trovati con un -15 e l’inibizione di Cherubini. In quel momento abbiamo creato un gruppo di lavoro con la nomina di Calvo e la promozione di Manna dalla Next Gen. Abbiamo lavorato al di là di qualifiche specifiche e credo che una delle prestazioni più positive sia stata quella di Giovanni e penso che possiamo dire che sarà lui a prendere in mano la gestione del mercato al 100%. Con Calvo che invece gestirà la parte più manageriale dell’aspetto sportivo”.

Su Giuntoli: “Ha un contratto col Napoli ancora per un anno e non sarebbe corretto nei confronti di tutti commentare ulteriormente. Abbiamo bisogno di punti fermi, persone in carica al 100%. Situazioni e scenari non consolidati non sono alla nostra valutazione in questo momento”.

Foto: Twitter personale