Scanavino: “Siamo in trattativa con brand internazionali, ma intanto spazio a Save the Children. Sponsor di manica? Accordo chiuso con Azimut”

Maurizio Scanavino, durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, ha risposto a diverse domande poste dalla stampa:

Riguardo lo sponsor: “Siamo in trattiva con diversi brand e società con interesse di visibilità internazionale e consideriamo di arrivare ad un accordo entro la fine di questa stagione sportiva. Nel frattempo, in questo momento, abbiamo pensato di dare la disponibilità a Save the Children. Qualche settimana fa abbiamo chiuso un accordo per lo sponsor di manica con Azimut”.

Riguardo al JHotel e la Next Gen: “Il JHotel ha un business plan in miglioramento anche per la stagione corrente. Da questa stagione è prevista la retrocessione dalla Serie C alla sere D e il fatto che giochiamo nel girone del Sud è stato determinato da un sorteggio”.

Nuovo stadio per Nex Gen e Women?: “Da qualche mese abbiamo iniziato una serie di studi per valutare una futura costruzione. Non avverrà nel breve, perchè in questo momento siamo concentrati nel percorso di risanamento della società”.

Foto: sito ufficiale Juventus