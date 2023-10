Scanavino: “L’aumento di capitale è simbolo di impegno degli Agnelli. Pogba? Mi dispiace umanamente per lui”

Il CEO bianconero Maurizio Scanavino ha parlato a Sky Sport in seguito all’approvazione del bilancio 2023 del club e sulla conferma della positività al testosterone di Pogba:

“L’aumento di capitale è la conferma dell’impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus e arriva in un momento importante. La non partecipazione alle Coppe Europee poteva mettere in difficoltà la società, invece così possiamo progettare il futuro prossimo”.

“Dobbiamo coniugare sostenibilità e competitività. Nel mercato estivo sono stati confermati i giocatori più rappresentativi, come Rabiot, Milik e l’acquisto di due giovani di talento come Cambiaso e Weah. Nel futuro ci sarà un mix di campioni esperti e solidi che potranno dare una continuità prestazionale con dei giovani talenti che arriveranno dalla Next Gen o con un chiaro progetto di scouting“.

Su Pogba: “Umanamente sono dispiaciuto per Paul. Adesso attendiamo di capire con il management del giocatore come proseguire il percorso”.

Foto: sito ufficiale Juventus