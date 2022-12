Scambio di persona sui social: utenti scrivono messaggi di cordoglio per Pellé

Da Pelé a Pellé il passo è breve. Non a livello calcistico, ci mancherebbe, ma a livello di omonimia sui social centinaia di utenti hanno scambiato l’attaccante italiano per la leggenda brasiliana, scomparsa ieri sera a 82 anni.

Nonostante le tante differenze tra i due, centinaia di utenti si sono confusi e in queste ore hanno intasato l’account Instagram di Graziano Pellé, scrivendogli le condoglianze e il rammarico per la morte.

Errori davvero clamorosi o scherzi di cattivo gusto? Nell’ampio mondo dei social può accadere anche questo.

Foto: twitter personale