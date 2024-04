Scamacca scatenato nell’ultimo mese e mezzo: solo Wirtz e Kane hanno fatto meglio

Gianluca Scamacca è andato ancora in gol, nel match giocato ieri dall’Atalanta in casa contro il Verona, confermando il suo stato di grazia. Nell’ultimo mese e mezzo solamente due attaccanti, nei cinque principali campionati europei hanno fatto meglio del 25enne giocatore dei bergamaschi, il quale ha timbrato per ben sette volte il tabellino dei marcatori da inizio marzo ad oggi. Si tratta di Florian Wirtz ed Harry Kane, rispettivamente a quota nove ed otto gol segnati tra tutte le competizioni in questo lasso temporale.

Foto: Instagram Atalanta