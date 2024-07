Scamacca: “Questo dolore durerà per un po’. Ma è solo un piccolo intoppo. Sappiamo dove possiamo arrivare”

Dopo alcuni giorni di silenzio, Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale, ha espresso sui social un suo pensiero in merito all’Europeo e alla delusione dell’eliminazione degli azzurri contro la Svizzera.

Queste le sue parole: “Ci è voluto un po’ di tempo per riflettere sulla partita di qualche giorno fa, questo dolore durerà per un po’ ma, orgogliosi dei nostri sforzi, questo è un piccolo intoppo. Sappiamo dove vogliamo essere e torneremo più forti. Grazie per tutto il supporto in Germania”.

Foto: Instagram Azzurri