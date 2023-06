Scamacca, quell’incontro con Moncada. E la Roma che resta in quota

Gianluca Scamacca è un attaccante che piace molto a Stefano Pioli. Non a caso, come già anticipato, c’è stato un incontro tra Moncada e il suo entourage, i contatti sono andati avanti. Il Milan segue anche Morata, che resta in corsa, ma Scamacca è un 1999 e significherebbe investire per il futuro. Il West Ham per ora non apre al prestito, non vorrebbe fare un bagno di sangue rispetto ai 38 milioni più bonus versati appena la scorsa estate. Nella corsa a Scamacca c’è sempre la Roma che ha incassato i circa 30 milioni di cessioni che servivano entro fine giugno e che adesso si dedicherà al mercato in entrata. A Roma Scamacca avrebbe la strada spianata per una maglia da titolare e il gradimento del ritorno on un club che conosce bene. Ma è importante che si trovi una quadratura con il West Ham.

Foto: Instagram West Ham