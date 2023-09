Scamacca: “Per me è un nuovo inizio, sono carico. Nazionale? Giusto vada chi sta meglio”

Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Monza:” Vittoria dal valore immenso, ci portiamo a casa tre punti. Era importantissimo, siamo soddisfatti. Per me è un nuovo inizio, sono carico per questa nuova avventura”.

Poi ha proseguito: “Giusto essere ambiziosi ma bisogna stare con i piedi per terra. Bisogna dare il massimo e vedere dove possiamo arrivare. Se voglio ripetere le gesta di Zapata? Zapata ha fatto la storia qui, io cerco di aiutare la squadra dando tutto per essere ripagato dall’affetto dai tifosi. Devo migliorare tante cose, mi manca l’intensità della partita. Piano piano arriveremo al top. De Ketelaere, Muriel e Lookman sono giocatori forti con i quali è facile trovarsi”.

Infine, sulla Nazionale: “Giusto che vada chi sta meglio, perché vengo da un infortunio e devo lavorare”.

Foto: Instagram Atalanta