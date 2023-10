Scamacca ok, parte con l’Atalanta per Lisbona

Gianluca Scamacca torna a disposizione di Gasperini dopo l’infortunio. L’attaccante ha fatto anche oggi tutto l’allenamento, così Scamacca partirà per Lisbona. L’Atalanta avrà 24 giocatori (23 il numero massimo che si può mettere in distinta, in UEFA). Domani all’allenamento alle 18 locali allo stadio (le 19 in Italia).

Foto: twitter Atalanta