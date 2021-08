Scamacca: “Non sono un predestinato. Le pressioni non mi spaventano, voglio mostrare le mie qualità”

Gianluca Scamacca, attaccante classe ’99 del Sassuolo, nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza da calciatore. “Predestinato? A me questa definizione non è mai piaciuta. Dà l’idea di chi le cose le ha ottenute per grazia ricevuta e io invece me le sono sudate tutte, con il lavoro, la costanza, il sacrificio, le scelte anche difficili. Sono nato in un quartiere popolare, Fidene. Per me non è mai stato semplice, glielo assicuro. Critiche? Non mi pesa. Anzi, mi stimolano. La scorsa stagione mi è servire per conoscere il campionato di A e capire cosa significa giocatore contro calciatori importanti. Le pressioni non mi spaventano. Voglio crescere e mostrare le mie qualità”.

Foto: Twitter Genoa