Scamacca: “Non ho esultato perché andrò all’Inter? No, il motivo è un altro”

Gianluca Scamacca ha scelto l’Inter per la prossima stagione, ma intanto ha commentato così, intervistato da DAZN, l’impresa del Sassuolo a San Siro. “Di serate belle ne abbiamo avute parecchie quest’anno. Io cerco di fare sempre il massimo per il gruppo, non mi sono posto obiettivi, a fine anno tirerò le somme. Non ho esultato perché a fine stagione sarò dell’Inter? No, solo perché temevo di essere in fuorigioco”.

Foto: Instagram personale