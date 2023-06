Scamacca-Milan, c’è stato un incontro con Moncada. E la Roma…

Dopo aver, praticamente, ceduto Sandro Tonali al Newcastle, si accende il mercato del Milan in entrata. E il nuovo direttore Geoffrey Moncada ha già fatto l’incontro per Gianluca Scamacca. Ma non è l’unica italiana che ha messo il centravanti degli Hammers nel mirino. Infatti, anche la Roma, complice anche l’infortunio di Abraham, ha messo gli occhi su Scamacca. I giallorossi vorrebbero il centravanti in forza al West Ham con la formula del prestito.

#Scamacca piace molto a #Moncada per il nuovo #Milan: c’è già stato un incontro. E c’erano stati contatti, come raccontato un mese e mezzo fa. La #Roma chiede il prestito. Importante la formula: il #WestHam non vuole svendere, ha pagato oltre 40 con i bonus. L’ingaggio… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 11, 2023