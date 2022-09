Scamacca: “Mi ispiro a Ibrahimovic, ma è difficile giocare come lui. A Londra mi trovo bene”

Gianluca Scamacca ha rilasciato una intervista sui canali social della Nazionale insieme a Davide Frattesi. Il centravanti dell’Italia, che in estate s’è trasferito dal Sassuolo al West Ham, ha parlato del periodo d’ambientamento a Londra: “L’ambientamento sta andando bene, il gruppo è un gruppo tranquillo, disponibile, è stato molto facile. Inglese? Me la cavo, ora inizierò anche a studiare per perfezionarlo ma mi faccio capire”.

Poi, sulla bellezza di ritrovarsi al ritiro della Nazionale: “Il gruppo si sta formando, ci sono anche tanti giocatori nuovi ed è sempre bello tornare in Nazionale. Esordio Frattesi contro la Germania? Lui non fa trasparire emozioni, non fa apparire la tensione, prende e va… Ha giocato bene, tranquillo come sempre”.

E ancora, sulla sfida di San Siro: “In casa è diverso, il clima e i tifosi… Sarà sicuramente una bella partita. A chi mi ispiro? Mi piace Ibrahimovic, mi ispiro a lui. Però è difficile giocare in modo simile a lui”.

Foto: Instagram West Ham