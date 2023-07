Scamacca, l’offerta Inter al West Ham. E il possibile punto di incontro

Gianluca Scamacca tiene banco nel mercato di Inter e Roma. Come riporta Gianluigi Longari per Sportitalia,la società nerazzurra ha avanzato una offerta al West Ham di 22 milioni di euro più 3 di bonus. Gli Hammers chiedono 30 milioni di euro ma c’è margine di trattativa: la sensazione è che ci si possa incontrare a metà strada.

Ma c’è anche la Roma che non vuole mollare l’attaccante, ma agli inglesi è stato proposto un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. Al momento, però, i nerazzurri sono decisamente più avanti nella corsa: a poche curve dal termine, vedremo chi taglierà per primo il traguardo aggiudicandosi la punta ex Sassuolo.

