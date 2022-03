Scamacca: “In Italia il talento c’è, ma ai giovani non è consentito sbagliare. All’estero è diverso”

Titolare questa sera contro la Turchia, Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Oltre il risultato contava fare una prova di carattere ed esprimere il miglior gioco possibile, penso che sia stato fatto, malgrado quanto successo pochi giorni fa.

Devo migliorare molto, soprattutto nei movimenti di profondità, perché esco troppo dall’area per abbassarmi e giocare. Avendo questo fisico, devo stare maggiormente in area di rigore. Perché per noi giovani è giusto andare avanti con Mancini? Lavorare con un grande del calcio è uno stimolo in più, poi ha fatto un lavoro eccezionale che, a mio avviso, potrà ripetersi nel tempo.

Rifarei ogni scelta che ho fatto nella mia carriera, sono orgoglioso del mio status ma non mi voglio fermare e, step by step, dare sempre di più. Noi giovani non dobbiamo sprecare il tempo né sentirci arrivati.

Penso che il talento in Italia ci sia, ma nelle altre nazioni viene dato più spazio ed è concesso sbagliare, anche noi dovremmo lavorare maggiormente sui giovani e dargli modo di commettere qualche errore“.