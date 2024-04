Scamacca: “Il Liverpool è una delle squadre più forti d’Europa, ma noi possiamo battere tutti”

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca, intervistato da Sky Sport, ha parlato dell’ormai imminente doppio confronto tra i bergamaschi ed il Liverpool, valida per i quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

“Penso che l’Atalanta possa vincere con tutti e che se la possa giocare con tutti. Noi andremo lì per giocarcela assolutamente e per provare a passare il turno. Le mie qualità sono al servizio della squadra, palleggio, la fisicità, l’intensità. Spero da qui a fine stagione di dare una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Le mie qualità sono al servizio della squadra, palleggio, la fisicità, l’intensità. Spero da qui a fine stagione di dare una grande mano per raggiungere i nostri obiettivi. Il Liverpool è una delle squadre più forti d’Europa, è piena di punti di forza”.

Foto: Instagram Atalanta