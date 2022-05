Scamacca: “Il digiuno non mi era pesato. Mercato? Non ascolto le voci, penso solo a lavorare”

Gianluca Svamacca, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Il digiuno? Penso che la chiave sia lavorare ogni giorno e poi i gol per un attaccante arrivano, c’è un momento dove segni meno ma l’importante è aiutare la squadra. Il digiuno non mi ha innervosito e non mi è pesato. Penso che l’1-1 ci sta. Una gara aperta, con occasioni da una parte e dall’altra, dunque ci può stare”.

Sul mercato: “Non leggo e non ascolto voci, penso solo a lavorare”.

Foto: Instagram personale