Scamacca: “Gasperini mi ha detto che ho qualità nascoste che però vede”

Gianluca Scamacca ha parlato così in un video pubblicato dall’Atalanta dopo l’annuncio del suo ingaggio. “Questo è il posto ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto. Gasperini mi ha detto che io ho delle qualità nascoste che lui però vede”. “Con l’Atalanta era sempre tosta – prosegue Scamacca – ogni volta era il segno della croce. Bergamo è molto bella, il centro sportivo è bellissimo”. L’ex West Ham chiude così: “Bello giocare tante competizioni, così lotti per più obiettivi. È una sensazione molto bella. Non vedevo l’ora di giocare al Gewiss Stadium e di sentire tifosi gridare ed esultare”.

Foto: sito Atalanta