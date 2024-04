Scamacca: “Da quando lavoro con Gasperini sono cambiato nettamente”

Il centravanti dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, autore dell’1-0 nella sfida pareggiata 2-2 contro l’Hellas Verona, ha analizzato il match ai microfoni di ‘Sky Sport’: “E’ stato un peccato perché nel primo tempo siamo partiti forte, poi due episodi in cinque minuti hanno cambiato il volto della partita. C’è grande rammarico. Più bello il gol o l’assist stasera? Forse l’assist. Sono contento abbia segnato il mio compagno, è stata una bella palla e un bel movimento”.

Poi ha proseguito: “Se mi è dispiaciuto uscire? E’ entrata gente fresca, abbiamo avuto altre occasioni e siamo stati un po’ sfortunati. Ora però dobbiamo voltare pagina perché giovedì c’è un’altra grande battaglia che ci aspetta”. Sul Liverpool: “Un pensierino al Liverpool c’era stasera? No, no. Stasera pensavamo solo al Verona, a fare del nostro meglio. Abbiamo dato il 100%”.

Infine, sulla Nazionale: “Quanto l’esperienza con Gasperini ti sta aiutando in chiave Nazionale? Tantissimo. Da quando sono arrivato c’è stato un cambiamento netto. Non per i gol segnati, ma per come affronto le partite e per quanto corro, per l’intensità che metto in campo”.

Foto: Instagram Atalanta