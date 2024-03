Scamacca: “Dobbiamo cercare di partire forte. I nostri tifosi saranno il dodicesimo uomo in campo”

Insieme a Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara con lo Sporting, l’attaccante Gianluca Scamacca.

Queste le sue parole: “Non ho sentito nessuna pressione, quando un attaccante non segna è normale che ci siano questi periodi. È un momento di crescita, non è vero che prima non sorridevo, mi sento pienamente coinvolto in questo progetto”.

Quanto è importante giocare in casa? “Giocare in casa ci spinge a dare qualcosa in più, i nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo”.

Cosa lascia il pareggio in casa della Juventus? “È stata una grande partita, ci siamo confrontati contro una grande squadra e siamo usciti da Torino con ancor più consapevolezza per quanto riguarda le nostre qualità”.

Cosa farà la differenza nella gara di domani? “Sicuramente la differenza la farà il partire subito forte e metterli subito con le spalle al muro. Il nostro obiettivo è vincere e passare il turno”.

Ha già segnato due gol contro lo Sporting: “Faccio di tutto per aiutare i compagni e la squadra. Non cambia niente tra Europa e campionato, giocando in questo modo le occasioni arriveranno”.

La competizione in attacco la spinge a far meglio? “Assolutamente sì, la competizione ti spinge a dare il meglio e a fare molto di più. Domani l’importante è fare bene e portare risultati per la squadra”.

