Scamacca apre, Kane risponde su rigore: 1-1 tra Inghilterra e Italia all’intervallo

Termina 1-1 la prima frazione a Wembley tra Italia e Inghilterra: 1-1. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa, ma la punizione calciata da Rashford si spegne alta sopra la porta difesa da Donnarumma. E, al 16′, è l’Italia a passare in vantaggio: cross dalla destra di Di Lorenzo, dopo un’azione partita dalla sinistra da El Shaarawy e destro al volo di Gianluca Scamacca che non ha lasciato scampo a Pickford. Ottimo avvio degli Azzurri. L’Italia continua a giocare e al 22′ Scamacca sfiora il raddoppio con una conclusione che si spegne di poco a lato. Al 27′ l’arbitro Turpin assegna un calcio di rigore in favore dell’Inghilterra: Di Lorenzo si distende in scivolata per provare ad anticipare Bellingham, ma il centrocampista inglese arriva prima sul pallone e viene atterrato. Dal dischetto si presenta Harry Kane che non sbaglia e riporta il punteggio in parità: 1-1. Cresce l’Inghilterra e arriva un’altra occasione per gli inglesi con Rashford, ma Donnarumma è attento e respinge in calcio d’angolo. L’ultimo squillo della prima frazione di gioco, però, è dell’Italia con un ottimo spunto personale di Udogie che trova la risposta di Pickford. Termina così 1-1 a Wembley dopo i primi quarantacinque minuti.

Foto: Instagram Azzurri