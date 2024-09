Scalvini sui social: “Lavorando giorno dopo giorno per ricominciare a fare ciò che amo. Non vedo l’ora di tornare”

Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, sui social fa il punto sul proprio rientro in campo dopo il gravissimo infortunio che gli è costato la finale di Europa League, l’Europeo e l’inizio di questa stagione: “Lavorando giorno dopo giorno per ricominciare a fare ciò che amo. Non vedo l’ora di tornare in campo”. L’infortunio (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) al difensore è arrivato negli ultimi minuti della partita tra Atalanta e Fiorentina, recupero del ventinovesimo turno di Serie A.

Foto: Instagram Scalvini