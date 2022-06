Scalvini: “Speravo in un esordio diverso, ma è un momento che resterà sempre nel mio cuore”

Fresco di debutto in Nazionale, ecco le parole di Giorgio Scalvini ai microfoni di Rai Sport: “Certo che speravo in un esordio diverso ma è un momento che resterà sempre nel mio cuore e nella mia mente, io ho cercato di mantenere la calma e di farmi trovare pronto.

Io mi sento più difensore centrale, ma mi va bene giocare anche a centrocampo. Mi trovo bene in entrambi i ruoli. Cosa è stato più difficile stasera? Intercettare i palloni avversari, avevano una qualità molto alta. Loro erano una squadra molto forte, fin dal primo tempo siamo stati chiusi e potevamo giocare meglio sia difensivamente che nel disimpegno. Ora cosa farò? Dal 16 io e Gnonto raggiungeremo l’Under 19 in Slovacchia per l’Europeo“.

Foto: sito Atalanta