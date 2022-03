Scalvini: “Puntiamo al quarto posto e all’Europa League. Bastoni? Non gli ho ancora chiesto consigli”

Giorgio Scalvini, indubbiamente la rivelazione stagionale dell’Atalanta, ha parlato ai microni del quotidiano “L’Eco di Bergamo” dal ritiro della Nazionale Under 21: “I talenti non mancano, sta a noi mettere in campo la qualità e dare il massimo. Abbiamo seguito insieme la partita contro la Macedonia del Nord, è stata una delusione, non ce lo aspettavamo. L’eliminazione è una spinta per fare meglio.

Gasperini mi ha definito il nuovo Bastoni? Parole che mi hanno fatto piacere, sarebbe un piacere ripercorrere le sue orme. Ogni tanto ci scriviamo, non gli ho ancora chiesto dei consigli. Il mio modello è Thiago Silva. Il mio ruolo? In difesa mi trovo bene con ogni modulo, a centrocampo avevo giocato ai tempi delle giovanili, se serve ci posso stare.

Puntiamo al quarto posto e all’Europa League. Abbiamo vissuto un momento sfortunato, ma possiamo ancora dire la nostra, le carte in regola ci sono. Ora c’è il Lipsia, una squadra simile al Bayer, di qualità. Possiamo giocarcela. Questa stagione, personalmente, sta andando oltre ogni aspettativa per me“.

Foto: sito Atalanta